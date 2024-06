fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Giorgi Mamardaszwili

Euro 2024 trwa w najlepsze. Za nami faza grupowa, która była pełna emocji i zaskakujących wyników. Z turniejem pożegnały się chociażby takie drużyny, jak Chorwacja, Polska, Ukraina czy Serbia, zaś sensacyjnie pozostają w nim Gruzja, Słowacja oraz Słowenia. Na pierwszy plan wysunęli się zawodnicy, których nie spodziewaliśmy się na szczycie klasyfikacji strzelców. Rozczarowują za to największe gwiazdy – Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Harry Kane, Bruno Fernandes i Kevin de Bruyne mają po jednym trafieniu, natomiast oparciem swojej drużyny nie może być chociażby Manuel Neuer, któremu przydarzyły się już spore wpadki.

Wybór najlepszej jedenastki fazy grupowej Euro 2024 nie był łatwy, gdyż nie brakowało piłkarzy, którzy swoją postawą zasłużyli, by znaleźć się wśród wyróżnionych. Od pierwszego meczu świetnie dysponowani są Hiszpanie, a dużą sensację sprawili Austriacy, którzy wygrali wymagającą grupę D.

Bramkarz: Giorgi Mamardaszwili

Reprezentacja Gruzji gra dalej, a ogromna w tym zasługa bramkarza Valencii. Znakomity występ przeciwko Czechom i czyste konto w meczu z Portugalią sprawiły, że Gruzini zdobyli cztery punkty i zajęli trzecie miejsce w swojej grupie. Giorgi Mamardaszwili imponuje niesamowitym refleksem na linii, a jego interwencjom nie brakuje efektowności. W fazie grupowej puścił cztery bramki, z czego trzy w starciu z Turcją, choć należy pamiętać, że dwie pierwsze padły po znakomitych uderzeniach, a trzecia była skutkiem opuszczenia własnego pola karnego w doliczonym czasie gry. Mamardaszwili zdecydowanie zasługuje na pochwały, a taki turniej może jedynie przybliżyć go do hitowego transferu.

Prawy obrońca: Stefan Posch

Konkurencja na prawej stronie defensywy była dość spora, bowiem dobry turniej rozgrywają Joshua Kimmich, Dani Carvajal czy Andrei Ratiu. Na ich tle najbardziej wyróżnił się z kolei Stefan Posch. Austriacki obrońca zaliczył najwięcej przechwytów spośród wszystkich piłkarzy w fazie grupowej, bowiem aż 23. Posch ogranicza się głównie do skutecznej gry w obronie, choć niekiedy zapędza się w okolice pola karnego rywala. Piłkarz Bologni robi to, czego wymaga od niego Ralf Rangnick, przyczyniając się do imponującego rezultatu reprezentacji Austrii.

Środkowi obrońcy: Jaka Bijol i Marc Guehi

Duet środkowych obrońców w najlepszej jedenastce Euro 2024 tworzą zawodnicy z grupy C. Jaka Bijol okazał się absolutnym liderem Słoweńców, notując najlepsze statystyki na turnieju pod względem odebranych piłek i wygranych pojedynków w powietrzu. To między innymi jego świetna postawa sprawiła, że drużyna sensacyjnie awansowała do 1/8 finału.

Reprezentacja Anglii wygrała grupę C, lecz jest póki co jednym z największych rozczarowań całego turnieju. Z pewnością nie zawodzi Marc Guehi, którego cechy przywódcze pomogły w utracie tylko jednej bramki na przestrzeni trzech grupowych spotkań. Odzyskał 26 piłek, co czyni go najlepszym w tej statystyce wspólnie z Willim Orbanem.

Lewy obrońca: Marc Cucurella

Marc Cucurella niespodziewanie wywalczył miejsce w pierwszym składzie reprezentacji Hiszpanii kosztem Alejandro Grimaldo, typowanego przez znaczną większość do wyjściowej jedenastki. Zawodnik Chelsea szybko udowodnił, że znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. W meczach z Chorwacją i Włochami kapitalnie spisywał się w defensywie, dominując skrzydłowych, którzy grali na jego stronie. Budująco układała się również jego współpraca z Nico Williamsem, który często schodził do środka boiska i robił więcej miejsca Cucurelli na boku, by ten mógł angażować się w grę ofensywną.

Defensywny pomocnik: Toni Kroos

Toni Kroos miał na tej pozycji poważną konkurencję w postaci chociażby N’Golo Kante czy Stanislava Lobotki. Nie sposób natomiast pominąć człowieka, który jest prawdziwym motorem napędowym reprezentacji Niemiec. W fazie grupowej wykonał najwięcej celnych podań spośród wszystkich uczestników Euro 2024. Znakomicie reguluje tempo gry, a także zabezpiecza lewą stronę defensywy, podczas gdy obrońca włącza się do akcji ofensywnej. Jeśli Kroos utrzyma tak wysoką dyspozycję, a Niemcy osiągną na tych mistrzostwach sukces, przybliży go to do zdobycia Złotej Piłki.

Środkowi pomocnicy: Fabian Ruiz i Marcel Sabitzer

Fabian Ruiz wydawał się na papierze najsłabszym ogniwem środka pola reprezentacji Hiszpanii. Przewidywano wręcz, że zawodnik Paris Saint-Germain nie będzie grał w pierwszym składzie. W starciu z Chorwacją przyćmił jednak zarówno Rodriego, jak i Pedriego. Najpierw zaliczył asystę, a później dołożył również fantastyczną bramkę. W kolejnym meczu zdominował także drugą linię reprezentacji Włoch, będąc jedną z najjaśniejszych postaci swojej drużyny.

W środku pola najlepszej jedenastki fazy grupowej Euro 2024 znajdzie się także miejsce dla Marcela Sabitzera, który rozgrywa świetny turniej. Przełożył formę z Borussii Dortmund na mecze reprezentacji Austrii, która wygrała wymagającą grupę z Francją, Holandią oraz Polską. Rzucany po różnych pozycjach Sabitzer dobrze odnajdywał się zarówno na skrzydle, jak i bliżej środka boiska. W meczu z Polską zaliczył asystę, zaś przeciwko Holendrom zdobył decydującą bramkę, dającą trzy punkty.

Lewy skrzydłowy: Jamal Musiala

Jamal Musiala zdaje się być kompletnie nie do zatrzymania. W fazie grupowej gwiazdor Bayernu Monachium tworzył ofensywny tercet reprezentacji Niemiec wspólnie z Florianem Wirtzem i Kaiem Havertzem. Spośród tej trójki był najefektywniejszy, bowiem strzelił dwie bramki – ze Szkocją oraz Węgrami. Imponował przy tym oczywiście wyszkoleniem technicznym, dynamiką i łatwością w ogrywaniu rywali podczas pojedynków jeden na jeden. Na mundialu w Katarze Musiala miał wszystko oprócz skuteczności. Teraz ją dołożył, zatem można mówić o zawodniku kompletnym.

Prawy skrzydłowy: Cody Gakpo

Cody Gakpo okazał się dla Holendrów ważniejszy w fazie grupowej od chociażby Xaviego Simonsa. Gwiazdor Liverpoolu zdobył dwie bramki, w tym jedną przeciwko Polsce, która pomogła w cennym zwycięstwie. Indywidualnie zaliczył trzy dobre występy, wyrastając na główną strzelbę Oranje na turnieju w Niemczech.

Napastnik: Georges Mikautadze

Georges Mikautadze to jedyny zawodnik, który uzbierał trzy bramki w trakcie fazy grupowej. Gruzin znajduje się obecnie na czele klasyfikacji strzelców, trafiając w każdym z dotychczasowych trzech spotkań. Dwa jego gole padły po rzutach karnych, lecz je również należy dobrze wykonywać. Mikautadze miał udział przy wszystkich zdobytych bramkach swojej drużyny, asystując Chwiczy Kwaracchelii w starciu z Portugalczykami.