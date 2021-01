Wisła Płock poinformowała w czwartek o podpisaniu kontraktów z dwoma utalentowanymi piłkarzami. Do drużyny Nafciarzy dołącza 19-letni Kacper Rogoziński, dwa lata młodszy Marcel Błachewicz i 18-letni Jakub Paciorek

Rogoziński do Wisły Płock przenosi się na zasadzie definitywnego transferu z trzecioligowego ŁKS-u Łagów. Mogący grać na pozycjach skrzydłowego i napastnika zawodnik podpisał z Wisłą umowę do czerwca 2023 roku. Znalazła się w niej opcja przedłużenia jej o kolejnych 12 miesięcy.

19-letni obecnie zawodnik pierwsze kroki w piłce stawiał w zespołach Piasta Stopnica i Korony Kielce. W swoim ostatnim klubie – ŁKS-ie Łagów – występował od początku obecnego sezonu. W jego barwach wystąpił w 20 spotkaniach, zdobywając sześć bramek i notując siedem asyst.

– Nie ma co ukrywać, że myślimy o przyszłości. W przypadku Kacpra mamy nadzieję, że już teraz podejmie rywalizację o miejsce młodzieżowca w pierwszym zespole. Rogoziński to utalentowany piłkarz z niezłą techniką oraz o dobrych parametrach szybkościowych. Ostatnio grał w III lidze, gdzie w rundzie jesiennej zanotował 6 bramek i 7 asyst – powiedział Paweł Magdoń, dyrektor sportowy Wisły Płock.

Błachewicz i Paciorek w Płocku od lipca

Wisła Płock zakontraktowała również 17-letniego Marcela Błachewicza. Utalentowany obrońca związał się z Nafciarzami umową do 30 czerwca 2024 roku, ale w życie wejdzie ona dopiero 1 lipca. Do końca obecnego sezonu piłkarz nadal będzie występował w Escoli Varsovia Warszawa

– Marcel to kolejny utalentowany chłopak z bardzo dobrymi parametrami motorycznymi. Błachewicz wzbudzał zainteresowanie innych klubów z ekstraklasy, dlatego też cieszymy się, że zdecydował się skorzystać z naszej oferty i dołączyć do Wisły Płock. W tym momencie zaprosiliśmy go na treningi z pierwszym zespołem, żeby przyjrzeć mu się nieco bliżej, choć nie ukrywamy, że wielokrotnie był przez nas obserwowany w meczach Centralnej Ligi Juniorów – powiedział Paweł Magdoń, dyrektor sportowy Wisły Płock.

Do Wisły przed nowym sezonem dołączy także Jakub Paciorek. 18-letni piłkarz, który aktualnie występuje w UKS SMS Łódź, podpisał umowę do 30 czerwca 2024 roku, z opcją jej przedłużenia. – Kubę obserwowałem w meczach Centralnej Ligi Juniorów. Z bardzo dobrej strony pokazał się też w sparingu Wisły II Płock z Lechią Tomaszów Mazowiecki, w którym zaliczył dwa trafienia. Jest kreatywny, szybki, a młodych zawodników tego typu nie ma na rynku wielu. Paciorek to też kolejny utalentowany piłkarz, którego pozyskujemy z myślą o przyszłości – dodał Magdoń.