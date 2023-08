IMAGO / Sports Press Photo Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium cały czas naciska na transfer Harry’ego Kane’a

Tottenham jednak niezmiennie wycenia napastnika na coraz większą sumę

Bayernowi transfer odradza Didi Hamann, ekspert telewizji “Sky”

“Powodzenia panie Hoeness”

Saga transferowa związana z przenosinami Harry’ego Kane’a do Bayernu Monachium ciągnie się już od dobrych kilku tygodni. “Die Roten” nieprzerwanie naciskają i starają się namówić władze Tottenhamu na transfer Anglika. Te jednak pozostają na swoim stanowisku i żądają za napastnika coraz więcej pieniędzy. Bayern przygotowuje już czwartą ofertę za 30-latka, ale mistrzowi Niemiec transfer odradza Didi Hamann, ekspert telewizji “Sky” i były piłkarz.

– Byłbym ostrożny na miejscu Bayernu, ponieważ Kane nie ma takiej fizyczności jak Lewandowski. Wątpię, że będzie w stanie strzelić 32, 33 lub 34 gole, co robi „Lewy”. Cały pakiet za Kane’a wyniesie około 200 mln euro. Za napastnika, co do którego mam wątpliwości, czy za 2-3 lata też będzie tak skuteczny. On lubi się cofnąć po piłkę, gra niemal jak “dziesiątka“. Oczywiście, strzeli 25 goli w Bundeslidze, ale Tel strzeliłby 20. Za tę cenę bym go nie kupował – powiedział Didi Hamann na antenie “Sky”.

– Kiedy usłyszałem, że Hoeness wyciągnie Kane’a za 80-90 mln euro, pomyślałem sobie: “Powodzenia panie Hoeness”. Nie zapłaciłbym stu milionów euro za 30-letniego napastnika z rocznym kontraktem – dodał ekspert.

