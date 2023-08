IMAGO / George Beck Na zdjęciu: Harry Kane

Tottenham odrzucił już trzy oferty Bayernu Monachium za Harry’ego Kane’a

Angielski napastnik chce maksymalnie do niedzieli poznać swoją przyszłość

Bawarczycy niebawem wrócą do Londynu z ofertą rzędu 110 milionów euro

Czy 110 milionów euro przekona Levy’ego? Bayern ma już tylko kilka dni

Tottenham bez dłuższego zastanowienia odrzucił trzecią ofertę Bayernu Monachium. Rekordowi mistrzowie Niemiec proponowali sto milionów euro wraz z bonusami za Harry’ego Kane’a. Chociaż Anglikowi pozostał zaledwie rok kontraktu, Daniel Levy wycenia swojego podopiecznego na więcej.

Sam piłkarz ewidentnie ma już dość tej sytuacji. Wyznaczył nawet konkretną datę, do której ma ona zostać rozwiązana. Przed niedzielnym startem rozgrywek ligowych, 30-latek chce wiedzieć, na czym stoi. To stawia pod presją Bayern. Jak donosi Daily Mail, do końca tygodnia Die Roten zaoferują Spurs 110 milionów euro. Byłby to, rzecz jasna, rekordowy transfer klubu z Allianz Arena. Trudno przewidzieć reakcję Levy’ego. Na początku okienka liczył, że otrzyma za swojego kapitana aż 140 milionów euro. Jeśli jednak przeszarżuje, ryzykuje tym, że za rok piłkarz odejdzie za darmo.

Kane w minionym sezonie rozegrał 49 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 32 bramki i pięć asyst.

