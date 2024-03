Donny van de Beek nie może zaliczyć do udanych obecnego pobytu w Bundeslidze. Eintracht Frankfurt nie jest zadowolony z Holendra i nie planuje transferu definitywnego - informuje Bild.

Imago / Heiko Becker Na zdjęciu: Donny van de Beek

Donny van de Beek został zimą wypożyczony do Eintrachtu Frankfurt

Holender w nowym klubie gra bardzo rzadko

Niemiecki zespół nie planuje transferu definitywnego

Donny van de Beek wróci do Manchesteru United

Manchester United w styczniu zdecydował się wypożyczyć Donny’ego van de Beeka do Eintrachtu Frankfurt. Holender miał w nowym klubie złapać regularny rytm gry i odzyskać dawną formę. Jednak jak się okazało, przygoda pomocnika w lidze niemieckiej nie potoczyła się po jego myśli.

Niemiecka gazeta Bild przekazała informację, że Eintracht nie zamierza korzystać z opcji wykupu zawodnika. Oznacza to, że 26-latek wróci po okresie wypożyczenia na Old Trafford i zapewne po raz kolejny będzie gorączkowo poszukiwał nowego klubu, w którym otrzyma więcej okazji do gry.

Reprezentant Holandii jak na razie w barwach Frankfurtu rozegrał zaledwie 6 spotkań w Bundeslidze, a na boisku spędził łącznie 320 minut. Co więcej, nie został zgłoszony przez klub do gry w Lidze Konferencji.