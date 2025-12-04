Arsenal dokonał dwóch transferów. Oficjalne potwierdzenie

Oficjalnie: Bracia Quintero dołączą do Arsenalu
Arsenal w czwartkowy wieczór poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu dwóch niezwykle perspektywicznych zawodników. Przedwstępne umowy z londyńskim klubem podpisali bowiem Edwin i Holger Quintero – ekwadorscy bliźniacy, którzy od dłuższego czasu znajdowali się w notesach skautów wielu europejskich gigantów. Ostatecznie to właśnie Kanonierzy wygrali wyścig o ich zakontraktowanie, widząc w nich duży potencjał rozwojowy.
Długoterminowe kontrakty obu bardzo zdolnych 16-latków wejdą w życie w sierpniu 2027 roku, czyli w momencie, gdy osiągną oni pełnoletność. Przepisy uniemożliwiają im przeprowadzkę na Stary Kontynent przed 18. urodzinami. Do tego czasu młodzi Ekwadorczycy nadal będą więc rozwijać swoje umiejętności w ojczyźnie.
Edwin występuje na pozycji prawoskrzydłowego, natomiast Holger pełni rolę ofensywnego pomocnika. Obaj reprezentują barwy Independiente del Valle, gdzie należą do kluczowych zawodników drużyny U-20 i uchodzą za jedne z największych talentów w regionie.
Po przyjeździe do Londynu młodzieżowi reprezentanci Ekwadoru najprawdopodobniej trafią najpierw do akademii Arsenalu, aby stopniowo zaadaptować się do europejskiego futbolu. Pomóc ma im w tym obecność rodaka – Piero Hincapie – także wychowanka Independiente del Valle, który na co dzień gra w zespole Mikela Artety.
Warto dodać, że z tej samej szkółki wywodzi się również pomocnik Chelsea – Moises Caicedo – co dodatkowo potwierdza jakość ekwadorskiej akademii.