Arsenal się nie zatrzymuje. Kolejny gwiazdor chce grać u Artety

Eberechi Eze poinformował swoje otoczenie, że jego zamiarem jest dołączenie do Arsenalu - podaje serwis TBR Football. To byłby kolejny hitowy transfer londyńczyków.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Eberechi Eze zdecydowany na przenosiny do Arsenalu

Arsenal jest bardzo aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach na Emirates Stadium przenieśli się Martin Zubimendi (hiszpański pomocnik), Noni Madueke (angielski skrzydłowy), Christian Norgaard (duński pomocnik) oraz Kepa Arrizabalaga (hiszpański bramkarz). Ponadto o krok od przeprowadzki do drużyny Kanonierów jest szwedzki napastnik – Viktor Gyokeres.

Wygląda na to, że wicemistrzowie Premier League jeszcze nie zakończyli zakupów i planują kolejne wzmocnienia składu. Mianowicie, z przenosinami do zespołu The Gunners poważnie łączony jest m.in. gwiazdor Crystal Palace – Eberechi Eze. Co więcej, według informacji brytyjskiego portalu „TBR Football” 27-letni pomocnik poinformował już swoich przyjaciół, iż zamierza dołączyć do Arsenalu przed zamknięciem tegorocznego okna.

Eberechi Eze, któremu przyglądają się także Manchester United, Manchester City, Chelsea oraz Tottenham Hotspur, z powodzeniem występuje w barwach zespołu Orłów od sierpnia 2020 roku, gdy trafił na Selhurst Park za 18 milionów euro z Queens Park Rangers. W kampanii 2024/2025 ofensywny pomocnik rozegrał 43 spotkania, zdobył 14 bramek i zaliczył 11 asyst. Umowa 26-latka z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na 55 milionów euro.