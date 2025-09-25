Lamine Yamal posiada w nowym kontrakcie klauzulę wykupu o wartości miliarda euro. To oznacza, że gwiazdor może odejść z Barcelony po spełnieniu dwóch warunków.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal ma klauzulę wartą miliard euro

Lamine Yamal to absolutna gwiazda futbolu i lider ataku FC Barcelony. Drugi najlepszy zawodnik plebiscytu Złotej Piłki 2025 latem podpisał nowy kontrakt, który istotnie zabezpieczył Dumę Katalonii. Mianowicie chodzi o wymowny zapis w umowie.

FC Barcelona umieściła w kontrakcie Yamala specjalną klauzulę. Pozwala ona na wykup młodego gwiazdora za miliard euro. Celowo użyto tak wysokiej kwoty, aby znacząco zniechęcić inne kluby. To jasny sygnał ze strony Blaugrany, że nikt w biurach na Camp Nou nie myśli o sprzedaży 18-latka.

Czy Yamal może odejść z Barcelony?

Trudno sobie wyobrazić, aby Lamine Yamal i Barcelona zdecydowali o rozstaniu. Piłkarz jest zakochany w klubie, a władze widzą w nim naturalnego lidera na kolejne kilkanaście lat. Niemniej jednak istnieje pewne prawdopodobieństwo, że Hiszpan opuści Camp Nou.

W ubiegłym roku Joan Laporta w jednym z wywiadów dla „Barca One” przyznał, że pewien klub złożył ofertę za skrzydłowego w wysokości 250 milionów euro. Wówczas prezydent Blaugrany stanowczo odrzucił propozycję. Prawdopodobnie zainteresowaną drużyną było PSG.

W związku z tym podstawowym warunkiem potencjalnego transferu Yamala jest oferta w wysokości miliarda euro. Wydaje się, że na taki wydatek mogą sobie pozwolić obecnie jedynie kluby z Arabii Saudyjskiej wspierane przez tamtejsze władze krajowe. Natomiast druga sprawa to zgoda i chęć do zmiany barw samego zawodnika.