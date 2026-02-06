Dusan Vlahović może trafić do giganta. Jest zainteresowanie

Dusan Vlahović najprawdopodobniej będzie dostępny za darmo w letnim okienku transferowym. Z tej okazji chce skorzystać Chelsea - informuje serwis Calciomercato.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Chelsea obserwuje sytuację Dusana Vlahovicia

Kontrakt Dusana Vlahovicia z Juventusem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Coraz więcej wskazuje na to, że strony ostatecznie nie zdecydują się na podpisanie nowej umowy. To oznacza, iż 26-letni napastnik niemal na pewno opuści Turyn po zakończeniu obecnego sezonu. Wówczas mierzący 190 centymetrów Serb byłby dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu, czyli bez konieczności płacenia kwoty odstępnego, co czyni go bardzo atrakcyjnym celem dla wielu europejskich gigantów.

Z okazji rynkowej, jaką byłoby darmowe pozyskanie Vlahovicia, chce skorzystać między innymi Chelsea – informuje w piątkowe popołudnie włoski serwis „Calciomercato”. Włodarze ze Stamford Bridge mieli już skontaktować się z agentem 41-krotnego reprezentanta Serbii, aby poznać oczekiwania finansowe piłkarza.

Londyński klub nie jest jednak jedynym zainteresowanym, a konkurencja stale rośnie. Zdaniem prasy sytuację rosłego snajpera monitorują również FC Barcelona oraz Newcastle United, które także szukają wzmocnień do formacji ofensywnej.

Serbski gwiazdor występuje w barwach Juventusu od stycznia 2022 roku, gdy przeniósł się na Allianz Stadium z Fiorentiny za ponad 80 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 162 spotkania, zdobył 64 bramki i zaliczył 16 asyst. Według fachowego portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie 35 milionów euro, dlatego możliwość sprowadzenia go bez odstępnego jest niezwykle interesującą opcją transferową.