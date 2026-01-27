PSG przechwyciło wielki talent od Barcelony. Transfer potwierdzony

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Oficjalnie: Dro Fernandez przeszedł do Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Dro Fernandeza z Barcelony. Perspektywiczny, osiemnastoletni, ofensywny pomocnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z paryskim klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2030 roku. Władze PSG widzą w nim ważny element projektu na przyszłość i zawodnika, który może wzmocnić drugą linię zespołu już w najbliższych sezonach.

Dro Fernández s’engage avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2030. ✍️



Le milieu de terrain espagnol de 18 ans, qui portera le numéro 27, a signé un contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2030. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 26, 2026

Mimo że klauzula odstępnego młodego Hiszpana wynosiła 6 milionów euro, to paryżanie zdecydowali się zapłacić za niego nieco ponad 8 milionów euro, aby podtrzymać dobre relacje z Barceloną. Uchodzi on za wielki talent, potrafiący kreować grę oraz zdobywać przestrzeń między liniami. Na Parc des Princes będzie inkasował zdecydowanie wyższe wynagrodzenie, niż otrzymywał dotychczas na Camp Nou.

Dro Fernandez występował w La Masii od lipca 2022 roku, gdy trafił do słynnej akademii z ED Val Minor Nigran Futbol Base. W trwającej kampanii zadebiutował pod wodzą Hansiego Flicka, rozgrywając pięć meczów w pierwszej drużynie Barcelony i notując jedną asystę. Ostatecznie zdecydował się jednak zamienić Hiszpanię na Francję. Jego wartość rynkowa jest obecnie szacowana na około 10 milionów euro.