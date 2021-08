Julian Draxler według nowych doniesień niemieckich mediów może niebawem wrócić do Bundesligi. Pomocnik Paris Saint-Germain znalazł się na radarze władz Bayeru Leverkusen, podaje Kicker.

Julian Draxler niewykluczone, że niebawe zmieni barwy klubowe

Reprezentant Niemiec znalazł się na celowniku Bayeru Leverkusen

Suma transferu może wynieść 20 milionów euro

Draxler zaliczy powrót do Niemiec?

Julian Draxler jest aktualnie jednym z zawodników, broniących barw paryskiego dream teamu. Wygląda jednak na to, że po ostatnich wzmocnieniach wicemistrzów Ligue 1 dla Niemca może zabraknąć miejsca w składzie.

Niewykluczone, że nadmiar solidnych zawodników w PSG będzie chciał wykorzystać przedstawiciel Bundesligi. Bayer ma nadzieję, że po sprzedaniu takich zawodników jak Kai Havertz, czy Kevin Volland, będzie go stać na poważne wzmocnienie.

Niemieckie media sugerują, że na celowniku Aptekarzy znalazł się Draxler, Ofensywny pomocnik wpisał się na listę strzelców w ostatnim spotkaniu ekipy z Parc des Princes przeciwko Strasbourgowi. Mecz zakończył się wygraną PSG 4:2. Piłkarz pokazał tym samym, że jest w dobrej dyspozycji.

Kicker sugeruje, że Draxler może kosztować mniej więcej 20 milionów euro. Oferta Bayeru podobno dotarła już do francuskiego klubu. Chociaż jest daleka od oczekiwań Paris Saint-Germain. 27-latek ma kontrakt ważny do końca czerwca 2024 roku. Do teamu z Francji dołączył z VfL Wolfsburg w styczniu 2017 roku za 36 milionów euro.

