Artem Dowbyk zgodził się na ofertę kontraktu, którą przedstawiła mu AS Roma. Jak donosi Nicolo Schira, Girona preferuje sprzedaż piłkarza do Atletico, z którym osiągnęło porozumienie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Artem Dowbyk

Roma dogadana z Dowbykiem, ale Girona dogadała się z Atletico

Artem Dowbyk w poprzednim sezonie zachwycał na hiszpańskich boiskach. Napastnik reprezentacji Ukrainy został królem strzelców La Ligi z dorobkiem 24 goli. Zabójcza skuteczność piłkarza Girony zwróciła uwagę silniejszych drużyn nie tylko w Hiszpanii, ale również w innych ligach. Gdy wszystko wskazywało na to, że 27-latek zostanie na Półwyspie Iberyjskim, ale trafi do Atletico Madryt, do gry wkroczyła AS Roma. Włoski klub tak namieszał, że obecnie nie wiadomo gdzie ostatecznie wyląduje zawodnik katalońskiego klubu.

Jak poinformował Nicolo Schira sytuacja transferowa z udziałem Dowbyka jest skomplikowana. Girona zgodziła się przyjąć ofertę Atletico opiewającą na 40 milionów euro. Los Colchoneros ustalili z piłkarzem warunki kontraktu indywidualnego na poziomie 2,5 mln euro rocznie. I właśnie tutaj zaczynają się schody, bowiem AS Roma zaoferowała Ukraińcowi umowę do czerwca 2029 roku i wyższe wynagrodzenie rzędu 3 milionów euro rocznie.

Aktualnie klub ze stolicy Włoch stara się wyprzedzić Atletico i domknąć transakcję z udziałem Dowbyka. Nie wiadomo jednak czy będą w stanie wyrównać kwotę transferu oferowaną przez zespół Diego Simeone. Mówi się, że będą w stanie zaoferować “tylko” 30 milionów euro.

Dowbyk do Girony trafił przed rokiem z Dnipro za 7,75 mln. Łącznie w zespole Michela rozegrał 39 spotkań, zdobywając 24 bramki i zaliczając 10 asyst. Umowę z klubem ma podpisaną do czerwca 2028 roku.