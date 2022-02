Douglas Costa odmówił Paulo Sousie

Pressfocus Na zdjęciu: Douglas Costa

Douglas Costa zostanie nowym nabytkiem LA Galaxy. Latem Brazylijczyk został wypożyczony do Gremio z Juventusu. Według Fabrizio Romano, 31-latek nie wróci po sezonie do Turynu. Prawdopodobnie piłkarz rozstanie się ze Starą Damą i podpisze dwuletni kontrakt z ekipą z MLS. Co ciekawe, w swojej drużynie chciał go Paulo Sousa, ale finalnie ten transfer nie doszedł do skutku.

Douglas Costa zakotwiczy w MLS

Brazylijczyk miał ofertę z Flamengo, ale ją odrzucił

Testy medyczne w Los Angeles zaplanowano na najbliższą niedzielę

Douglas Costa nie wraca do Europy

W 2015 r. Douglas Costa pokazał się szerszemu gronu, gdy zamienił Szachtar na Bayern Monachium. W Niemczech zdobył trzy tytuły Bundesligi. Podobnie zresztą jak z Juventusem, który reprezentował na przemian z Bawarczykami.

Przed startem sezonu 2021/22 Massimiliano Allegri dał mu do zrozumienia, że nie będzie brany pod uwagę w jego projekcie. W takim wypadku poprosił o wypożyczenie. I tak wrócił do miejsca skąd wyjechał do Europy. Przygoda w Gremio trwała jednak krótko. Początkowo 31-latek miał wrócić do Turynu latem.

Nic takiego nie będzie miało jednak miejsca. Jak przekazał Fabrizio Romano, atakujący wkrótce zostanie nowym nabytkiem LA Galaxy. W międzyczasie 31-latek otrzymał też ofertę od Flamegno. Brazylijskie portale uważają nawet, że w swoim zespole chciał go przede wszystkim Paulo Sousa. Zawodnik stanowczo odmówił, ponieważ nie interesował go ten projekt.

Douglas Costa’s set to join Los Angeles Galaxy. Agreement reached on six month loan – plus two year contract set to be signed, done deal. 🇧🇷🇺🇸🤝 #LAGalaxy



Douglas’ planning to arrive in Los Angeles on Sunday. Flamengo approached him but he’s joining Galaxy – decision made. #MLS pic.twitter.com/Fl1Fp3QmDf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2022

– “Douglas Costa dołącza do Los Angeles Galaxy. Zawarte porozumienie w sprawie wypożyczenia na sześć miesięcy. Podpisana została również dwuletnia umowa” – przekazał Romano.

– “Piłkarz planuje przyjechać do Los Angeles w niedzielę. Flamengo próbowało go podpisać, ale dołączy on do Galaxy – decyzja podjęta” – dodał dziennikarz.

Obecna umowa Costy z Juve wygasa dopiero w 2023 r. Jednak Bianconeri nie wiążą z nim przyszłości, dlatego pozwolą mu zostać w Stanach. Zapewne LA Galaxy przystąpi do rozmów nad wykupem piłkarza w maju.

Czytaj więcej: Jan Urban dla Goal.pl: wybór PZPN mnie zaskoczył