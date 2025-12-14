Real Madryt rozważa sprowadzenie piłkarza Manchesteru United

Diogo Dalot może odejść z Manchesteru United w jednym z najbliższych okienek transferowych. Zainteresowanie wszechstronnym obrońcą wykazuje bowiem Real Madryt - czytamy na brytyjskiej stronie TEAMtalk.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Diogo Dalot łączony z Realem Madryt

Diogo Dalot od kilku sezonów jest jednym z czołowych zawodników Manchesteru United, regularnie imponując formą na boiskach Premier League. 26-letni Portugalczyk wyróżnia się nie tylko solidnością w defensywie, ale również dużą aktywnością w ofensywie. Jego równa dyspozycja sprawiła, że stał się ważnym ogniwem zespołu z Old Trafford. Nic więc dziwnego, iż Dalot wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym i w niedalekiej przyszłości może zmienić otoczenie.

Jak podaje brytyjski portal „TEAMtalk”, w wyścigu o zakontraktowanie Dalota uczestniczy między innymi Real Madryt. Królewscy doceniają wszechstronność prawego obrońcy, który z powodzeniem potrafi występować także na lewej stronie boiska.

Stołeczny gigant poszukuje długoterminowego następcy Daniego Carvajala i jest gotowy zapłacić za Portugalczyka około 25 milionów euro. Real będzie jednak musiał zmierzyć się z konkurencją ze strony Atletico Madryt oraz Bayernu Monachium.

31-krotny reprezentant Portugalii z powodzeniem występuje w barwach drużyny Czerwonych Diabłów od lipca 2018 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford za 22 miliony euro z FC Porto. Od tamtej pory rozegrał 224 spotkania, zdobył 10 bramek i zanotował 19 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 28 milionów euro. Kontrakt Dalota z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a zdaniem mediów angielski klub jest gotowy wysłuchać ofert.