fot. PressFocus Na zdjęciu: Diogo Costa

Newcastle United pod koniec lata wypożyczyło Martina Dubravkę do Manchesteru United. Celem na zimowe okienko będzie sprowadzenie następcy, a przedstawiciel Premier League celuje w zakup Diogo Costy z FC Porto.

Martin Dubravka zamienił tego lata Newcastle United na Manchester United

Zimą “Sroki” poszukają jego następcy i bramkarza, który będzie w stanie walczyć o miejsce w składzie z Nickiem Popem

Na celowniku znalazł się Diogo Costa z FC Porto

Newcastle może wydać fortunę na bramkarza

Zdesperowany Manchester United pragnął w ostatnich dniach okienka pozyskać nowego bramkarza, a wybór padł na Martina Dubravkę z Newcastle United. Słowak stracił w obecnym sezonie miejsce w bramce na rzecz sprowadzonego z Burnley Nicka Pope’a, zatem był otwarty na myśl o zmianie klubowych barw.

“Czerwone Diabły” wytransferowały go z Newcastle United na zasadach rocznego wypożyczenia z opcją późniejszego wykupu. Kwota jest niewielka, zatem można zakładać, że Dubravka zostanie na Old Trafford na dłużej. “Sroki” rozpoczęły tym samym poszukiwanie nowego bramkarza.

Celem jest zastąpienie Słowaka oraz ściągnięcie kogoś, kto będzie w stanie rywalizować z Popem o miejsce w wyjściowej jedenastce. Włodarze klubu z Premier League zwrócili szczególną uwagę na występującego w FC Porto Diogo Costę.

22-latek spisuje się w ostatnim czasie bardzo dobrze, a jego dobra gra zaowocowała powołaniem do seniorskiej reprezentacji Portugalii. Jeżeli utrzyma wysoką dyspozycję, z pewnością pojedzie na grudniowy mundial w Katarze. Newcastle United zrobi podchody pod transfer utalentowanego bramkarza już tej zimy. Co prawda jest on obecnie wyceniany na 25 milionów euro, jednak w jego kontrakcie widnieje klauzula w wysokości 60 milionów euro. Ewentualna cena za niego będzie więc dużo bliższa tej wyższej kwoty.

Costa ma na swoim koncie 73 występy w barwach pierwszej drużyny FC Porto, z czego w 30 udało mu się zachować czyste konto.

Zobacz również: Barca z długoterminowym planem na obsadę prawej strony obrony