Mike Maignan jest coraz bliżej przeprowadzki do Chelsea. Dlatego AC Milan rozgląda się za nowym bramkarzem i umieścił na swojej liście kandydatów golkipera FC Porto, Diogo Costę - poinformował w czwartkowe popołudnie hiszpański portal Fichajes.net

Diogo Costa na celowniku Milanu

Mike Maignan lada moment może odejść z Milanu, ponieważ poważne zainteresowanie cenionym bramkarzem wykazuje Chelsea. Londyńczycy szukają na rynku nowego golkipera i skierowali swój wzrok właśnie na 29-letniego Francuza. Dlatego włodarze mediolańskiego klubu mogą być zmuszeni do zakontraktowania następcy Mike’a Maignana. Jak dowiedział się hiszpański portal „Fichajes.net”, na przygotowanej przez włoskiego giganta liście kandydatów znajduje się m.in. Diogo Costa.

Bramkarz reprezentacji Portugalii jest wychowankiem FC Porto, w którym spędził całą dotychczasową karierę. Kontrakt 25-letniego golkipera z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, ale wygląda na to, że kapitan drużyny Smoków nie wypełni do końca tej umowy i zmieni otoczenie w trakcie tegorocznego letniego okienka transferowego. Urodzony w Szwajcarii zawodnik chce bowiem wreszcie zrobić krok naprzód w swojej karierze, a zainteresowanie jego osobą stale rośnie.

Sytuacji Diogo Costy przygląda się nie tylko AC Milan, ale także Manchester City, Manchester United, Chelsea, Inter Mediolan oraz Bayern Monachium. Tak więc AC Milan będzie musiał pokonać sporą konkurencję, żeby ściągnąć do siebie gwiazdora FC Porto, który w minionym sezonie rozegrał 43 mecze, wpuścił 45 goli i zachował 19 czystych kont. Warto dodać, iż ekipę Rossonerich czeka rewolucja pod wodzą nowego trenera – Massimiliano Allegriego. Kilka dni temu 57-letni Włoch zajął miejsce Sergio Conceicao.