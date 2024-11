Manchester United obecnie ma problem ze skutecznością. Dimityr Berbatow przewiduje, że do zespołu "Czerwonych Diabłów" wkrótce zawita Viktor Gyokeres ze Sportingu Lizbona - informuje "Sky Sports".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Dimityr Berbatow przewiduje transfer Viktora Gyokeresa do Manchesteru United

Obecny sezon toczy się fatalnie dla Manchesteru United. „Czerwone Diabły” bowiem notują wyniki poniżej oczekiwań zarówno w Premier League jak i Lidze Europy. Kiepska dyspozycji drużyny sprawiła, że z pracą na Old Trafford pożegnał się Erik ten Hag. Następcą Holendra został Ruben Amorim, ale obecnie na ławce trenerskiej drużyny tymczasowo zasiada Ruud van Nistelrooy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Przyjście Rubena Amorima na Old Trafford sprawiło, że z Manchesterem United zaczęli być łączeni nowi zawodnicy. Tak jest z Viktorem Gyokeresem ze Sportingu Lizbona. Temat szwedzkiego gwiazdora i „Czerwonych Diabłów” został poruszony przez Dimityra Berbatowa w studiu „Sky Sports”.

– Ten gość, Viktor Gyokeres, strzela teraz gole dla zabawy. Myślę, że ma wyjątkową więź z trenerem. A więc może, prawdopodobnie zobaczymy go w koszulce Manchesteru United w pewnym momencie – powiedział Dimityr Berbatow, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Z tego co widzimy teraz, to tak, przydałby się nam taki zawodnik, bo nasi napastnicy teraz nie dowożą wyników. Zajmujemy 18. miejsce w lidze, jeśli chodzi o strzelone gole. To zawstydzający wynik jak na klub rozmiarów Manchesteru United – dodał Bułgar.

Viktor Gyokeres w obecnym sezonie jest w znakomitej formie. Szwed do tej pory rozegrał 16 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. W tym czasie udało mu się uzbierać na koncie 20 trafień oraz cztery asysty.