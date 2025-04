Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Dilane Bakwa

Dilane Bakwa na celowniku Borussii Dortmund

Polityka transferowa Borussii Dortmund zakłada sprowadzanie utalentowanych zawodników, na których można w przyszłości zarobić wielkie pieniądze. W ten sposób pozyskani, a następnie spieniężeni zostali Ousmane Dembele, Jadon Sancho czy Jude Bellingham. Niemiecki klub bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu kolejnych piłkarzy z ogromnym potencjałem. Niewykluczone, że działacze z Signal Iduna Park wybiorą się na zakupy do Francji.

Z informacji ujawnionych w mediach społecznościowych przez Ekrema Konura wynika bowiem, że Borussia Dortmund wykazuje poważne zainteresowanie gwiazdą Strasbourga, Dilanem Bakwą. 22-letni skrzydłowy pokazuje się z fenomenalnej strony w aktualnym sezonie, co jak widać, nie umknęło uwadze ekipy z Bundesligi. Warto dodać, że tego zawodnika podobno mają na oku również dwa inne niemieckie kluby, a mianowicie Bayer Leverkusen oraz Eintracht Frankfurt.

Młodzieżowy reprezentant Francji z powodzeniem występuje w barwach obecnej drużyny od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił na Stade de la Meinau za 10 milionów euro z FC Girondins Bordeaux, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W tej kampanii prawy napastnik rozegrał 25 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 8 asyst, czym pomógł swojej ekipie we wskoczeniu na 4. miejsce w tabeli Ligue 1. Warto dodać, że RC Strasbourg ma tego samego właściciela co Chelsea, więc to londyńczycy będą mieli pierwszeństwo do ściągnięcia Dilana Bakwy.