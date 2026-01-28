Dembele przed gigantycznym transferem. Potężna oferta dla gwiazdy PSG

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele może odejść z PSG

Arabia Saudyjska szykuje się do kolejnego głośnego uderzenia na rynku transferowym. Według informacji Sky Sports News czołowi przedstawiciele Saudi Pro League rozpoczęli wstępne działania mające na celu sprowadzenie Ousmane’a Dembele z Paris Saint-Germain.

Władze ligi z Bliskiego Wschodu planują nową falę wielkich transferów, ponieważ kończy się pierwszy etap inwestycji w gwiazdy światowego futbolu. Właśnie dlatego na liście życzeń pojawiło się nazwisko aktualnego zdobywcy Złotej Piłki i jednego z liderów PSG.

Jak podają dziennikarze Sky, przygotowywany jest bardzo atrakcyjny pakiet finansowy, który miałby przekonać Francuza do przenosin po zakończeniu najbliższego mundialu. Na ten moment otoczenie zawodnika zapewnia jednak, że Dembele koncentruje się wyłącznie na grze w barwach paryskiego klubu oraz na walce o kolejne trofea.

28-latek ma ważny kontrakt z PSG jeszcze przez dwa i pół roku. Klub z Parc des Princes planuje rozpocząć rozmowy na temat jego przedłużenia, choć prezes Nasser Al-Khelaifi podkreśla, że każdy piłkarz musi mieścić się w ustalonej strukturze płac.

Dembele znajduje się w znakomitym momencie kariery. W poprzednim sezonie był jednym z architektów historycznego potrójnego triumfu PSG, zdobywając 35 bramek i notując 14 asyst w 53 występach. Od momentu transferu z Barcelony rozegrał dla paryżan 115 spotkań, w których strzelił 49 goli.