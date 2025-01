Milan zainteresowany reprezentantem Szwecji. To pomysł Ibrahimovicia

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Dejan Kulusevski zamieni Tottenham Hotspur na AC Milan?

AC Milan nie przeżywa najlepszego czasu, zajmując odległe 8. miejsce w tabeli Serie A. Z tego powodu pracę stracił dotychczasowy trener zespołu Rossonerich, czyli Paul Fonseca. Włoski gigant znalazł już następcę portugalskiego szkoleniowca, którego miejsce zajął jego rodak – Sergio Conceicao. Były opiekun FC Porto na pewno będzie chciał wzmocnić skład swojej drużyny podczas trwającego zimowego okienka transferowego.

W klubie z San Siro za transfery jest odpowiedzialny między innymi Zlatan Ibrahimović. Szwedzka legenda pełni rolę doradcy właściciela Milanu i jej głos jest bardzo ważny w wielu kwestiach. Jak podaje włoski serwis “MilanLive.it”, Rossoneri są zainteresowani sprowadzeniem do siebie Dejana Kulusevskiego z Tottenhamu Hotspur. Na pomysł pozyskania 24-letniego pomocnika miał wpaść właśnie Zlatan Ibrahimović.

Niewykluczone, że AC Milan przedstawi ofertę za 45-krotnego reprezentanta Szwecji, który równie dobrze może zagrać na prawym skrzydle, a także w środku ataku. Urodzony w Sztokholmie zawodnik jest wszechstronnym piłkarzem, co na pewno uchodzi za spory atut. Gdyby Dejan Kulusevski ostatecznie wylądował na San Siro, to zaliczyłby powrót do Włoch, gdzie w przeszłości przywdziewał koszulki Juventusu oraz Atalanty Bergamo.

Bilans szwedzkiego pomocnika w aktualnym sezonie to 28 meczów, 7 goli i 8 asyst.