Tottenham przebudowuje defensywę. Wkrótce z londyńskim zespołem pożegna się Toby Alderweireld, który według The Telegraph przeniesie się do katarskiego Al Duhail SC.

Wkrótce Tottenham może sprzedać kolejnego zawodnika

Blisko opuszczenia londyńskiego zespołu jest Toby Alderweireld

Belgijski środkowy obrońca ma przenieść się do Kataru

Tottenham odmładza kadrę

Przez ostatnie tygodnie z Tottenhamem łączono mnóstwo zawodników. Na pierwszy transfer do londyńskiego trzeba było jednak czekać do dzisiaj (24 lipca). Zawodnikiem Kogutów został Pierluigi Gollini. Włoch trafia do angielskiej ekipy z Atalanty na wypożyczenie z opcją wykupu. 26-latek docelowo ma zastąpić Hugo Llorisa.

W niedalekiej przyszłości Tottenham będzie kontynuował wymianę pokoleniową, o czym świadczy informacja przekazana przez The Telegraph. Toby Alderweireld ma bowiem zakończyć sześcioletni pobyt w Londynie. Belg jest blisko przenosin do katarskiego Al Duhail SC. Klub ten za zapłacić za 32-latka około 15 milionów euro.

Alderweireld do Tottenhamu trafił latem 2015 roku z Atletico Madryt za 16 milionów euro. Belg nie potrzebował dużo czasu, by stać się pewnym punktem defensywy Kogutów, dla których zagrał 200 razy w Premier League. W ostatnim sezonie 32-latek nie prezentował się tak dobrze, jak w poprzednich latach, co skłoniło londyński zespół do rozstania z zawodnikiem.

Niewykluczone, że Tottenham ma już kandydata na miejsce Alderweirelda. Może nim być Cristian Romero. Argentyńczyk jest chętny na przenosiny do Anglii, a negocjacje Kogutów z Atalantą przebiegają pomyślnie.

