Pressfocus Na zdjęciu: Nathaniel Phillips i Michail Antonio

Nathaniel Phillips nie gra regularnie w Liverpoolu. Klub otrzymuje sporo zapytań ws. Anglika. Transfer może zostać zrealizowany pod pewnym warunkiem.

Nathaniel Phillips może opuścić Liverpool w zimowym oknie transferowym

Pracodawca Anglika oczekuje za niego kwoty w wysokości 15 milionów funtów

Zainteresowane 24-latkiem są zespoły z Premier League i Serie A

Liverpool ustalił cenę za Phillipsa

Nathaniel Phillips na Anfield trafił latem 2016 roku z młodzieżowej drużyny Boltonu. Anglik przez trzy lata przebywał w drużynie rezerw The Reds. Następnie wyjechał do Stuttgartu, aby zebrać doświadczenie. W Niemczech gra regularnie, ale wrócił do Anglii po pół roku.

Na szansę zaprezentowania swoich umiejętności w pierwszej drużynie Liverpoolu Phillips czekał do ubiegłego sezonu. The Reds zmagali się z plagą problemów zdrowotnych wśród defensywnych graczy. Juergen Klopp nie miał kogo wystawić, więc skorzystał z młodego Anglika, który spisał się dobrze. We wszystkich rozgrywkach rozegrał łącznie 20 meczów.

W bieżącej kampanii Phillips nie występuje już tak często. Klopp woli stawiać na innych graczy, dlatego piłkarz może zmienić barwy klubowe. Anglik nie narzeka na brak chętnych. Zainteresowane są zespoły z Serie A. Niewykluczone jest także pozostanie w Premier League. O sprowadzeniu 24-latka myślą: Aston Villa, Newcastle United, Watford i West Ham United.

Liverpool nie zamierza robić Phillipsowi kłopotów z opuszczeniem Anfield. The Reds mają jednak konkretne oczekiwania finansowe. Anglik na początku sezonu 2021/2022 podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 roku, więc klub żąda 15 milionów funtów za 24-latka. Liverpool odrzucił już ofertę w wysokości siedmiu milionów funtów.

