Deco w najnowszym wywiadzie dla "Mundo Deportivo" poruszył temat potencjalnego transferu Erlinga Haalanda do FC Barcelony. Portugalczyk przyznał, że klub obecnie nie szuka nowego napastnika, ponieważ ma Roberta Lewandowskiego.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Deco: Na dziś nie chcemy żadnej “9”. Mamy Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski w tym roku skończył już 36 lat. Z uwagi na wiek polskiego napastnika, w mediach pojawia się coraz więcej informacji, które wskazują, że FC Barcelona zaczęła rozglądać się za nowym napastnikiem. Warto zaznaczyć, że kontrakt kapitana naszej reprezentacji z „Dumą Katalonii” obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

W najnowszym wywiadzie Deco dla „Mundo Deportivo” poruszony został temat m.in. transferu nowego napastnika do FC Barcelony. Z przeprowadzką do stolicy Katalonii był ostatnio łączony Erling Haaland. Hiszpańscy dziennikarze zapytali dyrektora sportowego „Blaugrany”, czy to właśnie Norweg powinien być następcą Roberta Lewandowskiego. Odpowiedź Portugalczyka była jednoznaczna.

– Najpierw musimy wiedzieć, czy Haaland jest tym, którego chcemy na przyszłość. Nie wiemy tego teraz. Na dziś nie chcemy żadnej „9”. Mamy Roberta. Nie planujemy niczego z żadną „9”. Kiedy nadejdzie czas podjęcia decyzji, którą będę musiał podjąć, ponieważ jestem tą osobą w klubie, rozważymy opcje. Myślę jednak, że to nie jest czas na rozmawianie o jakimkolwiek zawodniku – powiedział Deco, cytowany przez serwis „fcbarca.com”.

Robert Lewandowski w obecnym sezonie jest w znakomitej formie. Polak ma na koncie 19 goli oraz dwie asysty, które uzbierał w 17. występach.