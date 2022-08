PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Według najnowszych informacji Frenkie de Jong odrzucił możliwość dołączenia nie tylko do Manchesteru United, ale również do Chelsea. Wygląda na to, że Barcelona będzie miała spory problem ze sprzedażą reprezentanta Holandii.

Barcelona wciąż ma spory problem ze sprzedażą De Jonga

Holender, według mediów, miał odmówić także transferu do Chelsea

Pomocnik robi wszystko, aby pozostać na Camp Nou na kolejny sezon

De Jong za wszelką cenę chce zostać na Camp Nou

Saga transferowa z udziałem Frenkie de Jonga trwa w najlepsze. O transferze do Manchesteru United mówi się już od kilku tygodni, jednak wydaje się, że nić z tego nie będzie. Mimo, iż Czerwone Diabły osiągnęły porozumienie z Barcelona, ruch ten zablokował Holender, który nie chce odchodzić z Camp Nou, a po za tym rezygnować z gry w Lidze Mistrzów.

Później pojawiły się doniesienia, że Frenkie de Jong może trafić do Chelsea. The Blues, nie chcąc popełnić błędu Manchesteru United, w pierwszej kolejności rozpoczęli negocjacje z Holendrem, na co wyrazili zgodę Katalończycy. Zespół z Londynu nie zamierzał tracić czasu na rozmowy z Hiszpanami, na wypadek gdyby gracz odmówił przejścia na Stamford Bridge.

Jak się okazuje, włodarze Chelsea mieli rację. Według najnowszych informacji, Frenkie de Jong odrzucił ofertę Chelsea. Choć początkowo mówiło się, że pomocnik rozważy taką możliwość to jednak tak nie jest. Wygląda na to, że Holender w ogóle nie chce odchodzić z Barcelony, bo przecież londyńczycy mogli zapewnić De Jongowi i udział w Lidze Mistrzów i dobre zarobki, a ponadto taka samo, jak w United był kluczową postacią w zespole.

Decyzja zawodnika mocno utrudnia kolejne działania Barcelony na rynku transferowym. Duma Katalonii zmaga się ze sporymi problemami finansowymi, które chociaż w pewnym stopniu mogła rozwiązać sprzedać De Jonga, na co w tym momencie w ogóle się nie zanosi.

