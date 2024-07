De Bruyne o krok od hitowego transferu. Man City wytypował następcę

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

De Bruyne o krok od Al-Ittihad. Man City chce Joao Nevesa

Manchester City szykuje się na poważną zmianę w środku pola. Dziennikarz Rudy Galetti poinformował niedawno, że Kevin De Bruyne osiągnął ustne porozumienie z saudyjskim Al-Ittihad. Odejście Belga, który przez kilka ostatnich lat dyrygował w linii pomocy, to bez wątpienia wyzwanie dla Obywateli, ponieważ klub musi znaleźć jakościowego następcę.

Jak poinformował serwis O Jogo, władze z Etihad Stadium zdecydowały, że dobrym kandydatem byłby Joao Neves z Benfiki. Portugalczyk gra na nieco innej pozycji, ale jest młody i objawia się wielkim potencjałem. Man City wierzy w to, że Josep Guardiola znajdzie sposób na 19-latka, skutecznie wprowadzając go do pierwszego składu.

Co ciekawe, Joao Neves jednocześnie jest celem transferowym Manchesteru United. Czerwone Diabły zdążyły już złożyć dwie propozycje za zawodnika, ale Benfica pozostaje nieugięta. Klub z Lizbony najpierw nie przyjął oferty opiewającej na 60 milionów euro, a następnie zrobił to samo z 70 milionami.

Wyścig nadal trwa, a o przyszłości Joao Nevesa prawdopodobnie zdecyduje wysokość oferty, jaką złoży dany klub. Benfica nastawia się nawet na 120 milionów euro zarobku, czyli kwotę, która jest wpisana jako klauzula odstępnego.

