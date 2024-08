dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Werder nie wiążę przyszłości z Kownackim, czeka na oferty za napastnika

Dawid Kownacki w poprzednim sezonie został nowym zawodnikiem Werderu Brema. Napastnik w końcówce okna transferowego zmienił barwy klubowe i definitywnie rozstał się z drugoligową Fortuną Dusseldorf. Zielono-biali za transfer 27-latka nie zapłacili ani grosza.

Po wychowanku Lecha Poznań oczekiwano znacznie więcej niż to, co pokazał w pierwszym sezonie na Weserstadion. Kownacki miał duże problemy z tym, aby wywalczyć miejsce w wyjściowym składzie. Choć łącznie w Bundeslidze rozegrał 22 mecze, to spędził na murawie zaledwie 364 minuty. W dodatku na koncie polskiego napastnika nie pojawił się żaden gol ani asysta.

Kiepskie występy w poprzednim sezonie spowodowały, że Werder rozglądał się za potencjalnym klubem, któremu odda Kownackiego. Reprezentant Polski łączony był z przejściem m.in. do FC Kopenhagi czy HSV Hamburg. Ostatecznie żaden z tych kierunków nie doszedł do skutku. Natomiast informacje odnośnie obecnej sytuacji 27-latka przekazał Marcin Borzęcki, powołując się na niemieckie media.

– W Niemczech niezmiennie pisze się o tym, że Werder czeka na oferty za Dawida Kownackiego – przekazał Marcin Borzęcki na portalu X.

– A mnie… niezmiennie to dziwi. Dobra forma w trakcie przygotowań, a w ataku sytuacja bez szału. Jest Ducksch, mający przewlekłe problemy Njinmah, niebędący gwarancją Topp i świeżak Grull – dodał ekspert ligi niemieckiej.