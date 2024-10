Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Davide Calabria

Davide Calabria może wzmocnić Galatasaray

AC Milan od początku nowego sezonu prezentuje się w kratkę. Wicemistrzowie Włoch w swoim ostatnim występie zaprezentowali się z dobrej strony, ale ostatecznie przegrali w Lidze Mistrzów z Bayerem Leverkusen (0:1). Paulo Fonseca w spotkaniu na BayArena mógł skorzystać z Davide Calabrii, który wrócił po kontuzji. Kapitan „Rossonerich” jednak spędził pełne 90 minut na ławce rezerwowych.

Ostatnio media przekazały bardzo ciekawe informacje związane z Davide Calabrią. Otóż serwis „Fanatik” zdradził, że siedmiokrotny reprezentant Italii wkrótce może opuścić szeregi AC Milanu, klubu, którego jest wychowankiem i spędził w nim całą piłkarską karierę. Włoch bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań Galatasaray, które już kontaktowało się z zawodnikiem i jego otoczeniem w sprawie przyszłego transferu.

Do przeprowadzki Davide Calabrii do Turcji może dojść już w styczniowym okienku. Kontrakt włoskiego defensora z AC Milanem wygasa wraz z końcem sezonu. Rozmowy stron dotyczące nowej umowy natomiast nie zmierzają w odpowiednim kierunku. Jeśli „Rossoneri” chcą zarobić na odejściu swojego wychowanka, to już w styczniu może zgodzić się na jego transfer.

Davide Calabria w obecnym sezonie trzykrotnie pojawił się na boisku w trykocie AC Milanu. Dwa występy miały miejsce w rozgrywkach Serie A, natomiast jeden w Lidze Mistrzów.

