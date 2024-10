AC Milan szuka nowego pomocnika. Chce utalentowanego Kolumbijczyka

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Richard Rios na celowniku Milanu

Richard Rios zaczynał swoją karierę w Alianza Platanera, ale przełom nastąpił w 2019 roku, kiedy to Flamengo dało mu szansę na rozwój w Brazylii. To tam zaczęła się jego przygoda z poważnym futbolem, która doprowadziła go do Palmeiras, który powierzył mu rolę kluczowego gracza w środku pola, za co Rios odpłacił znakomitymi występami zarówno w Copa Libertadores, jak i w rozgrywkach ligowych. Jego technika, boiskowa inteligencja i umiejętność rozgrywania piłki czynią go zawodnikiem gotowym do podboju Europy.

W ostatnim letnim oknie transferowym wiele klubów z Premier League i La Liga wyrażało zainteresowanie pozyskaniem Riosa. Palmeiras jednak jasno dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru sprzedawać swojego utalentowanego pomocnika przed końcem obecnego sezonu. Plan brazylijskiego klubu zakłada zatrzymanie Riosa przynajmniej do lata 2025 roku, co daje europejskim klubom czas na przygotowanie oferty.

Milan, który bacznie śledzi rozwój Kolumbijczyka od kilku miesięcy, będzie jednym z głównych kandydatów do jego pozyskania. Dotychczasowe raporty z obserwacji są bardzo pozytywne, a zainteresowanie włoskiego klubu wydaje się tylko rosnąć.

Choć Palmeiras planuje sprzedaż Riosa dopiero w 2025 roku, klub nie zamierza oddać go za bezcen. W kontrakcie piłkarza widnieje klauzula wykupu opiewająca na około 60 milionów euro, co stawia wysoką poprzeczkę dla potencjalnych nabywców. Milan nie zamierza jednak aktywować klauzuli i będzie próbował negocjować z Palmeiras bardziej korzystną cenę.

