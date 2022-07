PressFocus Na zdjęciu: Danjuma (z lewej) w walce z Araujo

Danjuma nie opuści Żółtej Łodzi Podwodnej

Arnaut Danjuma ma za sobą świetny sezon. Wielu dziwiło się, dlaczego zawodnik po tak dobrej kampanii 2020/2021 w Championship nie zadecydował się na transfer do Premier League. Holender wybrał jednak ofertę Villarrealu. Gracza skusiła szansa na grę w Lidze Mistrzów. Jak się okazało, był to świetny wybór. Żółta Łódź Podwodna doszła aż do półfinału, a on wystąpił w 11 spotkaniach tych rozgrywek. Imponował przebojowością i skutecznością; nic dziwnego, że ponownie wzbudził zainteresowanie angielskich zespołów. Obserwowali go wysłannicy Liverpoolu, ale najkonkretniejsi byli reprezentanci West Hamu United. Zaoferowali 25-latkowi podwyżkę, a Hiszpanie mieli otrzymać około 40 milionów euro.

Danjuma zrezygnował jednak z przenosin. Kluczowym aspektem dla gracza okazały się nadchodzące Mistrzostwa Świata w Katarze. Napastnik chce zasłużyć regularną grą w klubie powołanie do kadry Oranje. Wie, że może liczyć na sporo minut pod skrzydłami Unaia Emery’ego. W Londynie nie byłoby to takie oczywiste. Wszystko zatem wskazuje na to, że La Liga utrzyma kolejną gwiazdę na następny rok.

Reprezentant Holandii wystąpił w minionym sezonie w 34 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 16 bramek i cztery asysty.

