Dani Olmo rozmawia z gigantem. Hiszpan wyznaczył kluczową datę

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Dani Olmo chce transferu do Barcelony

Dani Olmo z bardzo dobrej strony zaprezentował się na Euro 2024. Ofensywny pomocnik swoją dyspozycją na boisku znacząco przyczynił się do złotego medalu reprezentacji Hiszpanii. W ten sposób zawodnik RB Lipsk szybko zainteresował dużo silniejsze kluby z Europy.

Najnowsze informacje Fabrizio Romano potwierdzają, że Dani Olmo chce trafić do Barcelony i strony ponownie nawiązały kontakt. Na ten moment Hiszpan czeka na to, co zrobi Duma Katalonii. Wiele zależy od sytuacji Nico Williamsa, bo skrzydłowy Athletiku Bilbao pozostaje priorytetem klubu. Tutaj sprawy prawdopodobnie zbliżają się do końca, a przynajmniej tak sugerują ostatnie doniesienia. Ponoć Williams zdecydował się na pozostanie w obecnym zespole.

Z kolei według Rogera Torello z Mundo Deportivo Dani Olmo wyznaczył Blaugranie specjalną datę, która ma ostatecznie wyjaśnić jego przyszłość. Pomocnik chciałby, żeby wszelkie formalności zostały załatwione do 9 sierpnia. Jest to moment, gdy piłkarz wraca z wakacji i powinien dołączyć do treningów w RB Lipsk.

Jeśli Barcelonie nie uda się sprowadzić Williamsa, to transfer Olmo jest bardzo prawdopodobny. Za pomocnika Lipska trzeba zapłacić mniej więcej tyle samo, a Joan Laporta deklarował, że klub posiada takie pieniądze. Chodzi o kwotę w granicach 60 milionów euro.

