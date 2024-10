Dani Ceballos pozostaje skoncentrowany na Realu Madryt. Choć gra niewiele, nie zamierza odchodzić - donosi "AS". Hiszpan wierzy, że przekona do siebie Carlo Ancelottiego.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler i Dani Ceballos

Ceballos walczy o miejsce w Realu

Real Madryt w drugiej linii ma do dyspozycji wiele gwiazd światowego formatu. Mimo odejścia Toniego Kroosa, konkurencja pozostaje olbrzymia. Carlo Ancelotti przede wszystkim ufa takim zawodnikom, jak Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Luka Modrić czy Jude Bellingham. Niewiele okazji do gry ma za to Dani Ceballos, który w tym sezonie wystąpił tylko w trzech spotkaniach. Na murawie spędził łącznie nieco ponad 70 minut, co jest bardzo słabym wynikiem. Choć Hiszpan nie figuruje w planach Ancelottiego, ten nie zamierza się poddawać.

“AS” informuje, że Ceballos nie zamierza przedwcześnie kończyć swojej przygody z Realem Madryt. W przeszłości miał okazję, aby opuścić Santiago Bernabeu i grać regularnie w innym klubie, ale się na to nie zdecydował. W pełni skupia się na ciężkiej pracy i marzy o wywalczeniu miejsca w składzie. Liczy, że będzie w stanie wpłynąć na wyboru Ancelottiego, choć dotychczas nic na to nie wskazywało.

Real Madryt nie wyklucza sprzedaży Ceballosa, ale najważniejsza w tym temacie będzie decyzja samego piłkarza. Na ten moment nie ma tematu jego odejścia. Być może zmieni się to w kolejnych miesiącach, jeśli 28-latek dalej będzie przesiadywał na trybunach lub ławce rezerwowych. Swego czasu łączono go z Betisem, gdzie grał jeszcze przed transferem do mistrza Hiszpanii. Portal “Transfermarkt” wycenia Ceballosa na zaledwie cztery miliony euro.