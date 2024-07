Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Dan Ndoye

Agent Dana Ndoye potwierdza zainteresowanie Manchester United

Reprezentacja Szwajcarii pożegnała się z EURO 2024 na etapie ćwierćfinału, kiedy przegrała z Anglią po rzutach karnych (1:1 k. 3:5). Wielu fanów jednak uznało za „Helwetów” za odkrycie turnieju. Przede wszystkim niektórzy piłkarze pokazali się na tyle dobrze na arenie międzynarodowej, że zaczęli być łączeni z wielkimi klubami. Tak jest właśnie w przypadku Dana Ndoye.

Ostatnie medialne doniesienia sugerowały, że zawodnik Bologni znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru United. Wielu mogło skwitować śmiechem takie informacje, bowiem 23-latek nie ma za sobą specjalnie udanego sezonu klubowego. Jednak Fahd Adamson, agent Dana Ndoye, potwierdził, że „Czerwone Diabły” interesują się Szwajcarem.

– To dobrze, że Manchester United interesuje się Danem. Jest to również bardzo logiczne. Manchester United należy do INEOS, a Dan grał dla innych klubów, w których udziały miał INEOS, czyli w Nicei i Lozannie. Po ćwierćfinale EURO 2024 z reprezentacją Anglii otrzymał mnóstwo wiadomości od angielskich klubów. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Musimy przedyskutować przyszłość Dana z nim i jego rodziną. Trzeba rozważyć różne rzeczy, aby uniknąć złego ruchu w karierze – powiedział Fahd Aamson, cytowany przez „The Sun”.

Dan Ndoye na EURO 2024 wystąpił w pięciu spotkaniach. Zawodnik Bologni zdołał strzelić nawet jednego gola. A miał on w rywalizacji przeciwko Niemcom.

Sprawdź także: Juventus stawia ultimatum Chiesie. Grono chętnych niebezpiecznie maleje