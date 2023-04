Inter Mediolan pracuje nad zatrzymaniem Alessandro Bastoniego na kolejne lata. Jego kontrakt obowiązuje tylko do połowy 2024 roku, co stawia wicemistrza Włoch w trudnej sytuacji. Defensorem poważnie interesują się Manchester United oraz Manchester City.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni latem może zmienić klub

Inter Mediolan negocjuje kwestię przedłużenia wygasającego w 2024 roku kontraktu

Włoch znajduje się na listach życzeń czołowych ekip Premier League

Bastoni na radarach wielkich klubów

Manchester City i Manchester United zamierzają latem przeprowadzić spore roszady w liniach defensywnych. Obywateli może po sezonie opuścić Aymeric Laporte, natomiast z Old Trafford wypychani są Harry Maguire i Victor Lindelof. Oba kluby przychylnym okiem spoglądają w kierunku Alessandro Bastoniego, który niebawem może trafić na listę transferową.

Kontrakt włoskiego defensora obowiązuje tylko do połowy 2024 roku. Inter Mediolan nie chce powtórzyć błędów, które doprowadziły do utraty Milana Skriniara, dlatego ówcześnie rozpoczęły negocjacje w sprawie kontynuowania współpracy. Do tej pory nie doszło do porozumienia, a kością niezgody jest wynagrodzenie zawodnika. Otoczenie Bastoniego oczekuje minimum 5,5 milionów euro, a działacze włoskiego klubu póki co oferują mniej.

Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, 24-latek trafi po sezonie na listę transferową. Inter może zapragnąć kwoty w okolicach 60 milionów euro.

