Były piłkarz Juventusu i Interu wzmocni Atalantę

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Cuadrado bliski podpisania kontraktu z Atalantą

Atalanta pozyskała już w tym tygodniu Raoula Bellanovę z Torino, ale trener Gian Piero Gasperini chce mieć dużą konkurencję w zespole na każdej pozycji. Dlatego też La Dea zdecydowała się pozyskanie doświadczonego Juana Cuadrado, który pomimo 36 lat nadal może wnieść wiele do zespołu. Kolumbijczyk mógłby podpisać roczny kontrakt, podobny do tego, jaki miał w Interze Mediolan w zeszłym sezonie.

Gianluca Di Marzio donosi, że ten transfer jest bardzo możliwy, ale obie strony muszą jeszcze dogadać szczegóły w kontrakcie. Cuadrado jest jednym z kilku nowych zawodników, którzy mogą dołączyć do Atalanty tego lata. Klub z Bergamo planuje wzmocnić każdą pozycję, a doświadczenie i wszechstronność Kolumbijczyka sprawiają, że może on być wartościowym dodatkiem do zespołu, przynajmniej na krótką metę.

Atalanta nie ogranicza się jednak tylko do Cuadrado. W obliczu potencjalnego odejścia bramkarza Juana Musso do Atletico Madryt, klub rozważa również podpisanie kontraktu z byłym bramkarzem Romy, Rui Patricio. To kolejny wolny zawodnik, który mógłby zasilić szeregi drużyny, zwiększając głębię składu i zapewniając alternatywę na wypadek transferów.

Chociaż Gian Piero Gasperini narzekał na brak transferów kilka tygodni temu, to lato okazało się być dość pracowite dla Atalanty. Oprócz wspomnianego Bellanovy, zespół wzmocnili Marco Brescianini, Lazar Samardzic, Mateo Retegui, Ben Godfrey, Nicolo Zaniolo i Ibrahim Sulemana. Ponadto, wypożyczenie Charlesa De Ketelaere z Milanu zostało przekształcone w transfer definitywny na początku lata.

