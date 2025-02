fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Marc Guehi na celowniku Chelsea

Chelsea w trakcie trwającego sezonu koncentruje się na walce o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Ostatnio założenia The Blues nieco się skomplikowało, na co wpływ miały dwie z rzędu porażki w Premier League. Niemniej działacze stołecznego klubu już pracują nad letnimi wzmocnieniami, o czym informuje Fichajes.net.

Źródło podaje, że na radarze stołecznej ekipy znalazł Marc Guehi z Crystal Palace. 24-latek miałby wzmocnić Chelsea na środku defensywy/ Zwolennikiem tego ruchu jest przede wszystkim Enzo Maresca. Klub z Londynu ma być jednak do tego stopnia zdeterminowany, że może wyłożyć nawet 75 milionów euro na transakcję.

Dodatkowo Chelsea jest gotowa w ramach całej transakcji oddać do ekipy z Selhurst Park jednego ze swoich graczy. To jednoznacznie pokazuje, że klub z Londynu jest zdecydowany, aby transfer doszedł do skutku.

Marc Guehi to 22-krotny reprezentant Anglii, który do Crystal Palace trafił właśnie z Chelsea w lipcu 2021 roku. Wówczas działacze The Blues zarobili na transakcji ponad 23 miliony euro. W tej kampanii zawodnik wystąpił łącznie w 31 spotkaniach. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył też dwa kluczowe podania. Obecny kontrakt piłkarza obowiązuje natomiast do końca czerwca 2026 roku.

Tymczasem już we wtorek wieczorem Chelsea zmierzy się z Southampton w lidze angielskiej. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:15.