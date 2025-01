Chelsea ruszy po obrońcę? To może być transfer za 90 milionów

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Mark Guehi na celowniku Chelsea

Chelsea niewykluczone, że wkrótce odzyska jednego ze swoich były graczy. Najnowsze doniesienia medialne sugerują, że klub ze Stamford Bridge jest zainteresowany pozyskaniem Marka Guehiego z Crystal Palace.

Chelsea sezon 2024/2025

Źródło daje jednocześnie do zrozumienia, że transakcja nie będzie łatwa do zrealizowania. Gdy zawodnik odchodził z Chelsea, to działacze Orłów przeznaczyli na transakcję ponad 23 miliony euro. To miało jednak miejsce w lipcu 2021 roku. Dzisiaj natomiast Crystal Palace wycenia zawodnika na 90 milionów euro.

Do samego ruchu pewnie jeszcze daleka droga. Jasne jest natomiast, że decydenci The Blues są w trakcie rozważania różnych opcji na wzmocnienie swojej defensywy. Kandydatów jest kilku. Niemniej bardzo wysoko mają stać akcje Guehiego.

22-krotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej w tej kampanii wystąpił jak na razie w 22 spotkaniach. Zdobył w nich dwie bramki, a także zaliczył jedną asystę. Aktualna umowa piłkarza z ekipą z Selhurst Park obowiązuje do 2026 roku. Z kolei Transfermarkt wycenia gracza na 45 milionów euro.

W sobotnie popołudnie dojdzie natomiast do potyczki z udziałem Crystal Palace i Chelsea. Spotkanie odbędzie się w ramach 20. kolejki Premier League. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi z kolei o godzinie 16:00.

