fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Henrich Ravas

Henrich Ravas nowym bramkarzem Cracovii

Cracovia w ostatnim sezonie praktycznie do końca musiała drżeć o ligowy byt. W trakcie kampanii 2024/2025 ma być znacznie lepiej. W tym celu klub Krakowa poczyniła kilka wzmocnień. Zespół już pozyskał Bartosza Biedrzyckiego, Jakuba Burka czy Patryka Janasika. Tymczasem teraz przyszła pora na nowego golkipera.

“Z przyjemnością informujemy, że nowym zawodnikiem Cracovii został Henrich Ravas. 26-letni reprezentant Słowacji parafował z Pasami czteroletni kontrakt z możliwością jego przedłużenia” – czytamy w oficjalnym komunikacie biura prasowego przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy.

Ravas to słowacki golkiper, który ostatnio występował w New England z MLS. Zanim trafił do jednej z ekip ze Stanów Zjednoczonych, to reprezentował barwy Widzewa Łódź przez dwa sezony. Ogólnie w Ekstraklasy zaliczył 51 występów, w których puścił 70 bramek. Z kolei w 15 występach zachował czyste konto. Tymczasem w ostatnim sezonie MLS wystąpił w ośmiu spotkaniach, tracąc w nich 17 goli. Tylko w jednym spotkaniu zachował czyste konto.

Cracovia nową kampanię zacznie w niedzielę 21 lipca. W pierwszej kolejce w roli gospodarza krakowianie zmierzą się z Piastem Gliwice. Z kolei tydzień później poprzeczka przed Cracovią może być zawieszona wyżej. Wówczas piłkarze Pasów zmierzą się z Rakowem Częstochowa. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 29 lipca o godzinie 19:00.

