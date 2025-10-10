Cracovia tego lata sprowadziła Mateusza Klicha, który po latach wrócił do klubu. W przyszłości podobny ruch może zrobić Bartosz Kapustka. Mateusz Dróżdż ujawnił, że Pasy są zainteresowane piłkarzem Legii Warszawa.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Kapustka jak Klich? Cracovia nie wyklucza transferu

Cracovia po latach starań wreszcie pozyskała Mateusza Klicha, który zdecydował się wrócić do Krakowa i ponownie zagrać w Ekstraklasie. 35-latek zdążył już pokazać, że mimo zaawansowanego piłkarsko wieku dalej dysponuje świetnymi umiejętnościami i jest dużym wzmocnieniem dla drużyny.

Ten ruch sugeruje, że Pasy mogą interesować się sprowadzeniem w przyszłości kolejnych swoich byłych piłkarzy. Podczas wywiadu pojawił się więc temat Bartosza Kapustki, który od 2020 roku występuje w Legii Warszawa. Przed zagranicznym wyjazdem był oczywiście graczem Cracovii, w barwach której wypłynął na szerokie wody i został wykupiony przez Leicester City za pięć milionów euro.

Obecnie ten transfer oczywiście nie wchodzi w grę, gdyż Kapustka dalej jest w Legii ceniony i ma zapewnione miejsce w pierwszym składzie, ale docelowo Cracovia może go pozyskać. Mateusz Dróżdż ujawnił, że ten temat faktycznie pojawił się przy Kałuży i krakowski klub byłby nim zainteresowany.

– Ostatnio o tym rozmawialiśmy. Musielibyśmy się przyjrzeć i zobaczyć. Myślę, że można by było przeanalizować. Zobaczylibyśmy, w jakiej sytuacji jesteśmy, ale jest to „Pasiak” o określonych umiejętnościach, więc na pewno nie byłoby tak, że nie – zdradził prezes Cracovii w wywiadzie na kanale Tomasza Ćwiąkały.