PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Prezydent Benfiki Lizbona, Rui Costa, stwierdził, że w klubie nie ma presji na sprzedaż Goncalo Ramosa w styczniu w związku z potencjalnym zainteresowaniem ze strony Manchesteru United, o którym media piszą w ostatnich dniach.

Ramos zastąpił Ronaldo w reprezentacji Portugalii

Teraz mógłby zrobić to samo w Manchesterze United

Raczej nie stanie się to w styczniu

Benfica nie chce sprzedawać Ramosa

Goncalo Ramos zaistniał w światowym futbolu dzięki hat-trickowi na mundialu, gdy jego trzy gole pozwoliły wyeliminować Szwajcarię w 1/8 finału. 21-letni napastnik został bardzo szybko powiązany z przeprowadzką do Manchesteru United. Jednak prezes Benfiki Lizbona obiecał fanom, że nie ma potrzeby sprzedawania swojego gwiazdora już w styczniu.

– Mamy jedyny cel, jakim jest zwycięski sezon. Żaden zawodnik, który jest fundamentalny dla naszego zespołu nie odejdzie w styczniu chyba, że zostanie uruchomiona odpowiednia klauzula – przyznał Rui Costa.

– To, co mogę obiecać naszym kibicom, to to, co zrobiłem na początku roku. To jest projekt sportowy, a nie finansowy. Na szczęście nie mamy problemów finansowych i nie mamy potrzeby sprzedawać zawodników – dodał.

Jak na ironię, po tym, jak Ramos zastąpił Ronaldo w składzie reprezentacji Portugalii, wygląda na to, że pewnego dnia mógłby zastąpić supergwiazdę również na Old Trafford – 37-latek opuścił Manchester United w listopadzie.

Pomimo tego, że Ramos zagrał tylko w dwóch meczach pucharowych mundialu, zdobył już hat-tricka. Ronaldo nie osiągnął tego nigdy grając na pięciu turniejach. Napastnik opuścił teraz Katar po tym, jak Portugalia nie pokonała Maroka w meczu ćwierćfinałowym. Wróci do Benfiki, gdzie w trwającej kampanii zdobył już 14 bramek.

Zobacz również: Cristiano Ronaldo po odpadnięciu Portugalii z mundialu. “Walczyłem o spełnienie największego marzenia”