Odejście Mateu Alemany’ego z Barcelony to szokująca wieść dla kibiców. Klub już rozważa możliwych następców, a wśród nich faworytem jest obecnie Antonio Cordon, który do niedawna pracował w Realu Betis.

PressFocus Na zdjęciu: Mateu Alemany

Mateu Alemany był jednym z najmocniej chwalonych pracowników Barcelony za czasów drugiej kadencji Joana Laporty

Hiszpan po najbliższym oknie transferowym odejdzie jednak z klubu. Najprawdopodobniej trafi do Aston Villi

Faworytem do zastąpienia Alemany’ego jest Antonio Cordon, który do lutego pracował w Realu Betis

Cordon zastąpi Alemany’ego?

We wtorek wieczorem FC Barcelona zrzuciła bombę na swoich fanów. Radość ze zwycięstwa nad Osasuną (1:0) została przytępiona informacją o odejściu Mateu Alemany’ego. Dyrektor sportowy był powszechnie chwalony za ruchy transferowe, których dokonała Blaugrana od momentu powrotu do władzy Joana Laporty. To Alemany był dyrektorem sportowym, a zatem w głównej mierze za nie odpowiadał. Sprowadzał piłkarzy za kwoty mniejsze, niż oferowała konkurencja, brał udział we wdrażaniu słynnych “dźwigni finansowych”, a do tego zdołał pozbyć się większości niechcianych graczy.

Rozdźwięk między dyrektorem, a resztą zarządu robił się jednak w ostatnim czasie coraz większy. Alemany nie uważał za dobre pomysły przedłużenie umów z Sergim Roberto i Sergio Busquetsem. Nie zgadzał się też na powrót Leo Messiego. Ma trafić do Aston Villi.

Pytanie brzmi: kto zastąpi go w Barcelonie? Jego prawa ręka, Jordi Cruyff, najprawdopodobniej pozostanie w klubie. Może on przejąć główną rolę, ale hiszpańskie media przekonują, że najbliżej przenosin do stolicy Katalonii jest Antonio Cordon. Przez lwią część kariery pracował jako dyrektor w Villarrealu (1999-2016), po czym przez wyjątkowy rok pełnił tę rolę w AS Monaco. Mowa o sezonie, w którym światu objawili się Kylian Mbappe czy Bernardo Silva. Później współpracował ze wspomnianym Cruyffem w kadrze Ekwadoru, a od czerwca 2020 roku do lutego bieżącego roku pracował w Realu Betis. Ma wielkie doświadczenie na najwyższym poziomie, a w Barcelonie mu ufają.

Klub nie zamierza jednak spieszyć się z podjęciem decyzji. Ostatecznie Alemany obiecał współpracować z Blaugraną do końca letniego okna transferowego.

