Romelu Lukaku uzgodnił warunki kontraktu z Napoli i jest na dobrej drodze, aby wrócić do Włoch. Chelsea na sprzedaży piłkarza ma zarobić 25 milionów euro - poinformował Nicolo Schira.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Lukaku coraz bliżej Napoli, osiągnięto porozumienie

Antonio Conte od momentu przybycia do Neapolu nawoływał do transferu nowego napastnika. Włoski szkoleniowiec poprosił Napoli o sprowadzenie zawodnika, z którym miał okazję pracować w przeszłości w Interze Mediolan. Jego prośby zostały wysłuchane przez władze klubu, bowiem Nicolo Schira poinformował, że transfer Romelu Lukaku wydaje się kwestią czasu.

Dziennikarz we wtorek rano przekazał, że Lukaku i Napoli osiągnęli porozumienie w sprawie warunków umowy. Belg ma podpisać kontrakt do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Na stadio Diego Armando Maradona będzie zarabiał aż 6,5 milionów euro rocznie plus premie. Kwota transferu snajpera Chelsea ma zamknąć się w okolicach 25 mln euro. Warto wspomnieć, że Lukaku na Stamford Bridge trafił w 2021 roku za 113 milionów euro.

Chelsea od dawna szukała klubu, który zdecyduje się na stałe sprowadzenie 31-latka. Lukaku w ostatnich dwóch sezonach był wypożyczany do Interu Mediolan oraz AS Romy, lecz żadna z drużyn nie była w stanie zaoferować gotówki oczekiwanej przez The Blues.

W poprzednim sezonie w barwach rzymskiego zespołu rozegrał 47 spotkań, w których zdobył 21 bramek i zanotował 4 asysty.

W swoim CV poza grą w Romie, Interze i Chelsea ma również występy w takich klubach jak Manchester United, Everton czy Anderlecht.