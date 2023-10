Kinsgley Coman został zapytany przez dziennikarzy o swój stosunek do Paris Saint-Germain. Skrzydłowy nie wyklucza, że kiedyś wróci do klubu, którego jest wychowankiem.

fot. Imago/Revierfoto Na zdjęciu: Kingsley Coman

Kingsley Coman nie wyklucza powrotu do Paris Saint-Germain

Skrzydłowy Bayernu Monachium ciepło wypowiada się o klubie, którego jest wychowankiem

Kontrakt Francuza z Bawarczykami obowiązuje do połowy 2027 roku

Coman liczy na powrót do PSG?

Kinsgley Coman jest wychowankiem Paris Saint-Germain. Dla pierwszej drużyny rozegrał zaledwie cztery spotkania, a w 2014 roku w ramach transferu bezgotówkowego przeniósł się do Juventusu. Od 2015 roku reprezentuje natomiast barwy Bayernu Monachium, dla którego jest obecnie jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w całej kadrze.

Skrzydłowy regularnie jest łączony z innymi drużynami. Najczęściej w jego kontekście wspomina się Paris Saint-Germain, o którym sam zainteresowany zawsze ciepło się wypowiada. Przy okazji zgrupowania reprezentacji Francji 27-latek został przez dziennikarzy wypytany o paryski klub.

– Jako wychowanek tej drużyny na pewno chcesz, aby PSG pewnego dnia zwyciężyło w Lidze Mistrzów. To ich cel od dłuższego czasu. Tak długo jak jestem w Bayernie, chcę jednak, aby to Bayern wygrywał. Kto wie, czy kiedyś nie zmienię zespołu. Nigdy się nie dowiemy, co by się wydarzyło, gdybym został – wyznał skrzydłowy Bawarczyków.

O transfer w najbliższym czasie nie byłoby łatwo. Coman jest związany z Bayernem Monachium kontraktem do połowy 2027 roku.

