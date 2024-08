PSG wkracza do walki o transfer gwiazdy Bayernu Monachium

APA-PictureDesk / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Coman rozchwytywany na rynku transferowym

Kingsley Coman, skrzydłowy Bayernu Monachium, stał się jednym z kluczowych celów transferowych FC Barcelony, która poszukuje wzmocnień w ofensywie tego lata. Francuski zawodnik w Katalonii jest rozważany jako opcja rezerwowa, jeśli Blaugrana nie zdoła przekonać Nico Williamsa. Coman znalazł się także na celowniku Pepa Guardioli, który chętnie sprowadziłby go do Manchesteru City.

Tymczasem, według doniesień Sky Sports, PSG również dołączyło do grona klubów zainteresowanych sprowadzeniem Comana. Mistrzowie Francji są postrzegani jako poważny kandydat do pozyskania zawodnika, tym bardziej że już nawiązali kontakt z jego przedstawicielami. Co więcej, PSG podjęło rozmowy z Bayernem Monachium, aby zbadać możliwość przenosin skrzydłowego do stolicy Francji jeszcze tego lata.

Dla Comana byłby to powrót do domu, gdyż zaczynał swoją piłkarską karierę w akademii młodzieżowej PSG, zanim około dekady temu przeniósł się do Juventusu. Teraz, jak się mówi, PSG rozważa możliwość wypożyczenia zawodnika z opcją wykupu, co mogłoby umożliwić mu powrót do Paryża.

Mimo że Coman został zaoferowany także Barcelonie, kataloński klub znajduje się obecnie w trudnej sytuacji finansowej. Barca nie jest w stanie zakontraktować nowego zawodnika, dopóki nie uda im się sprzedać niektórych z obecnych gwiazd zespołu. Z kolei w przypadku Manchesteru City nie można obecnie mówić o konkretnych działaniach w sprawie tego transferu. To sprawia, że PSG jest faworytem do pozyskania Comana.

