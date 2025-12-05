AC Milan zarzucił sieć na grecki diament. To laureat nagrody Golden Boy

AC Milan znajduje się wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem Christosa Mouzakitisa - dowiedział się Ekrem Konur. Konkurencja w walce o podpis 18-letniego pomocnika Olympiakosu Pireus jest ogromna.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Christos Mouzakitis

Christos Mouzakitis łączony z Milanem

Christos Mouzakitis uchodzi za jeden z największych talentów na świecie. Nic więc dziwnego, że 18-letni pomocnik zdobył nagrodę Golden Boy Web 2025, deklasując rywali w głosowaniu kibiców. Grecki diament od miesięcy wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym, a jego dynamiczny rozwój i dojrzała gra sprawiają, że wiele europejskich potęg zaczęło przyglądać mu się z wyjątkową uwagą.

Dotychczas Mouzakitis był łączony głównie z Manchesterem United, Arsenalem, Realem Madryt, Benfiką Lizbona oraz FC Porto. Teraz – jak ustalił Ekrem Konur – do wyścigu o jego zakontraktowanie dołączył również AC Milan.

Mediolański klub dostrzega w młodym Greku ogromny potencjał i planuje powalczyć z innymi potentatami o podpis zdolnego piłkarza. Gigant z San Siro musi jednak liczyć się z wydatkiem około 40 milionów euro, bo zdaniem mediów właśnie na tyle Olympiakos Pireus wycenia swojego czołowego młodzieżowca.

Christos Mouzakitis jest wychowankiem wspomnianego wyżej Olympiakosu, a do pierwszej drużyny awansował w połowie 2024 roku. Od tamtej pory rozegrał 52 spotkania, zdobył 2 bramki i zanotował 6 asyst, stając się ważnym elementem zespołu z Pireusu. Na swoim koncie ma także siedem występów w reprezentacji Grecji. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 15 milionów euro, zaś kontrakt środkowego pomocnika obowiązuje do 2029 roku.