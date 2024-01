Chelsea podjęła decyzję o odwołaniu Davida Datro Fofany z wypożyczenia do Unionu Berlin. Napastnik nie zostanie jednak w Londynie. Florian Plettenberg informuję, że Iworyjczyk zagra w Sevilli.

Imago / Matthias Koch Na zdjęciu: David Datro Fofana

David Datro Fofana wraca po wypożyczeniu z Unionu Berlin do Chelsea

Napastnik od razu przeniesie się do La Ligi, gdzie zostanie piłkarzem Sevilli

21-latek kosztował “The Blues” 12 milionów euro

David Datro Fofana zostanie wypożyczony do Sevilli

Chelsea zmieniła zdanie w sprawie pobytu Davida Datro Fofany w Unionie Berlin. Angielski zespół odwołał napastnika z wypożyczenia do Bundesligi. Mimo to Iworyjczyk nie dostanie szansy u Mauricio Pochettino. Snajper uda się na pół roku do Hiszpanii i będzie bronił barw Sevilli. W lidze niemieckiej udało mu się wystąpić w 12 meczach, w których raz wpisał się na listę strzelców.

Negocjacje Chelsea z hiszpańską drużyną wciąż trwają, ale są już na etapie finalizacji. Florian Plettenberg z Sky Sport przekonuje, że ostateczna decyzja zostanie podjęta jeszcze dzisiaj.

Fofana do Londynu trafił z Molde za 12 milionów w styczniu zeszłego roku. W ubiegłym sezonie dostał szansę występu w 4 meczach, lecz nie przekonał sztabu szkoleniowego, aby na stałe włączyć go do pierwszego zespołu.

Sevilla notuje kiepski sezon, ale udało im się wyjść ze strefy spadkowej. Po połowie sezonu zajmują 16. miejsce w lidze z dorobkiem 16 punktów. Trenerem “Los Nervionenses’ od niedawna jest Quique Sanchez Flores.