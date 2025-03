fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea woli go od Garnacho i Gittensa

Chelsea liczy w tym sezonie na awans do Ligi Mistrzów. W pewnym momencie wydawało się, że będzie głównym rywalem Liverpoolu w walce o mistrzostwo Anglii, ale wówczas nastąpił kryzys, którego skutkiem były znacznie gorsze wyniki. Enzo Maresca wielokrotnie zaznaczał, że zespół nie jest jeszcze przygotowany do gry o najwyższe cele, a wiąże się to chociażby z kolejnymi wzmocnieniami. Podczas letniego okienka The Blues nie zamierzają próżnować, gdyż mają bardzo konkretne plany. Jednym z zadań jest wzmocnienie ofensywy skrzydłowym o odpowiedniej jakości.

Zimą Chelsea była łączona z transferem Alejandro Garnacho. Ten ostatecznie nie doszedł do skutku, gdyż skrzydłowy pozostał w Manchesterze United. Temat jego przenosin na Stamford Bridge dalej istnieje – nie jest jednak pierwszym wyborem londyńskiego klubu. Za takowy uchodzi za to Antoine Semenyo, o czym informuje Simon Phillips. To właśnie skrzydłowy Bournemouth będzie w pierwszej kolejności przekonywany do transferu.

25-latek rozgrywa znakomity sezon, potwierdzając, że zasługuje na dołączenie do mocniejszego zespołu. W Premier League uzbierał siedem bramek oraz cztery asysty, a liczby dołożył także w Pucharze Anglii.

W przypadku niepowodzenia, Chelsea ruszy po Garnacho lub Jamiego Gittensa z Borussii Dortmund. Cała trójka to zawodnicy dynamiczni, którzy cechują się znakomitym dryblingiem, techniką i szybkością.