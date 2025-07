Chelsea wyda 70 milionów euro. Pomocnik podpisze siedmioletni kontrakt

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Xavi Simons o krok do Chelsea

Zbliżający się sezon angielskiej Premier League zapowiada się niezwykle ciekawie. Z całą pewnością można powiedzieć, że walka o mistrzostwo kraju będzie zaciekła i być może najbardziej wyrównana od kilku sezonów. Wszystko bowiem wskazuje na to, że do Liverpoolu, Arsenalu oraz Manchesteru City dołączy na poważnie Chelsea, która tego lata wzmacnia się piekielnie mocno.

Do tej pory do zespołu The Blues dołączył chociażby Liam Delap oraz Jamie Gittens. Niemniej to jednak nie koniec możliwych wzmocnień zespołu, który prowadzi Enzo Maresca. Według informacji, które przekazał na platformie X (dawniej Twitter) Nicolo Schira, blisko transferu do Chelsea jest Xavi Simons. Holender ma kosztować londyńczyków 70 milionów euro, a jego umowa z klubem zostanie podpisana na siedem lat z opcją przedłużenia o kolejny rok.

22-letni ofensywny pomocnik w minionym sezonie rozegrał dla RB Lipsk w sumie 33 mecze, w których zdobył 11 goli oraz zanotował osiem asyst. Pomimo młodego wieku na koncie ma on występy w PSV oraz PSG, a także 28 gier w reprezentacji Holandii. Obecnie Simons wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro.

