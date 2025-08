Chelsea wietrzy szatnię. Dziewięciu pewnych odejścia

Chelsea kupuje, ale także chce sprzedawać. The Blues w tym okienku pożegnają łącznie kilkunastu zawodników. Sun Sport informuje o kolejnych dziewięciu bez przyszłości na Stamford Bridge.

Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Chelsea nie ma dla nich miejsca

Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorrel Hato, Liam Delap czy Dario Essugo – to piłkarze, którzy przed nowym sezonem wzmocnili szeregi Chelsea. Jednocześnie stołeczna ekipa sprzedała Noniego Madueke, Joao Felixa, Djordje Petrovicia czy Bashira Humphreysa. The Blues definitywnie pożegnali już łącznie ośmiu graczy, a to nie koniec rozstań.

Sun Sport przekonuje, że w lecie ze Stamford Bridge odejdzie dziewięciu kolejnych zawodników. Raheem Sterling, Armando Broja, David Datro Fofana, Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu, Ben Chilwell, Axel Disasi, Renato Veiga i Alfie Gilchrist nie znaleźli się na zdjęciu pierwszej drużyny i wszystko wskazuje na to, że opuszczą zespół z Londynu.

Najbliżej transferu jest Broja, który pomyślnie zaliczył testy medyczne przed przeprowadzką do Burnley i w ciągu kilku najbliższych dni zostanie zaprezentowany jako nowy napastnik The Clarets.