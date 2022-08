Pressfocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong (z prawej)

Barcelona dąży do tego, aby Frenkie de Jong opuścił klub, bądź obniżył pensję. Z pomocą przyszła Chelsea, która przeszła do ofensywy w tej sprawie.

Frenkie de Jong jest wypychany z Barcelony

O Holendra zabiega Chelsea

Londyńczycy złożyli już pomocniki ofertę

Frenkie de Jong z niejasną przyszłością

Gdyby Frenkie de Jong zmienił klub, byłaby to jedna z największych transakcji w trakcie letniego okna transferowego. Holender od wielu tygodni łączony jest z transferem do Premier League. Barcelona zaakceptowała ofertę, którą złożył Manchester United. 85 milionów euro przeszło wicemistrzowi Hiszpanii koło nosa, ponieważ pomocnik nie zgodził się na przenosiny na Old Trafford. W grze o de Jonga wciąż jest jednak Chelsea.

Londyńczycy w przeciwieństwie do ligowego rywala, nie złożyli Barcelonie oficjalnej propozycji transferu. Wiedzieli bowiem, że trudniejsze w realizacji tej transakcji, jest przekonanie de Jonga, a nie jego pracodawcy. Jeżeli transfer miałby zostać dokonany, The Blues najpierw złożyliby Holendrowi ofertę kontraktu. Jak informuje mający świetne kontakty w Barcelonie dziennikarz Gerard Romero, pomocnik otrzymał dzisiaj propozycję od Chelsea.

Londyńczycy zaoferowali Holendrowi pensję w wysokości 18 milionów euro. Mniej więcej takie wynagrodzenie ma on aktualnie w Barcelonie, więc nie wiadomo, czy de Jong zaakceptuje tę propozycję. Wiele znaczy jednak sam fakt, że Chelsea zaczęła rozmowy z piłkarzem, którego Barcelona pozbyłaby się dość chętnie. Środki ze sprzedaży de Jonga mogłaby bowiem przeznaczyć na pozyskanie Bernardo Silvy z Manchesteru City.

