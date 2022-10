Pressfocus Na zdjęciu: Ibrahim Sangare

Chelsea w potrzebie

Piłkarze Chelsea wyszli na prostą po tym jak posadę szkoleniowca przyjął Graham Potter. W grze The Blues wciąż widać jednak pewne mankamenty. Widzi je również sam klub, który stara się patrzeć na zespól długofalowo. Stąd też w Londynie pomysł na odmłodzenia kadry, przede wszystkim w środku pola. Niepewne jest to, czy na Stamford Bridge zostaną Jorginho i N’Golo Kante, których kontrakty wygasają już 1 lipca 2023 roku.

Chelsea ma już zarys wizji jak miałby wyglądać środek pola. Ważnym ogniwem byłby Christopher Nkunku, który planowano wzmocni The Blues latem 2023 roku. Londyńczycy muszą jednak reagować wcześniej i sprowadzić pomocnika. Klub nie wiąże bowiem planów z Denisem Zakarią, który trafił na Stamford Bridge jeszcze za kadencji Thomasa Tuchela. Wypożyczenie Szwajcara ma zostać skrócone. W takim przypadku potrzebny będzie nowy defensywny pomocnik.

Z transferem do Chelsea od kilku okienek łączony jest Declan Rice, ale to temat raczej na lato. Opcją w zimę są między innymi gracze Ajaxu i PSV, czyli Edson Alvarez i Ibrahim Sangare. Na liście potencjalnych wzmocnień The Blues jest także Romeo Lavia, który swój talent objawił w tym sezonie grając dla Southampton, które zapewne nie będzie chciało go oddać już po pół roku. Bardziej realne są zatem opcje z ligi holenderskiej.

